2019-06-14T05:37:07+03:00
Общество

В День донора жителей Владивостока приглашают сдать кровь

Сдать донорскую кровь можно на краевой станции переливания крови
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный день донора. Во Владивостоке проходит общегородская акция «Один донор - две жизни!». Поддержать акцию могут все желающие горожане и сдать донорскую кровь, чтобы помочь тем, кто в ней нуждается. Таким образом, по замыслу инициаторов акции, один донор спасает чью-то жизнь. Помочь нуждающимся и сдать кровь можно будет на краевой станции переливания крови.

В этом году акция пройдёт под девизом «Безопасная кровь для всех». Донором крови и ее компонентов может стать каждый дееспособный гражданин старше 18 лет, не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья. При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией во Владивостоке.

- Кровь и ее компоненты необходимы для проведения плановых и экстренных хирургических операций, для людей, получивших травмы в результате дорожно-транспортных аварий, для лечения заболеваний крови и во многих других случаях. Поэтому важно, чтобы как можно больше горожан участвовала в акциях по сдаче крови, - рассказали в отделе по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации города.

Все участники акции, кто впервые примет участие в сдаче крови, получат памятные подарки. Всех неравнодушных жителей Владивостока ждут 14 июня с 08:30 до 13:00 в ГБУЗ «Краевая станция переливания крови» по адресу ул. Октябрьская, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода во Владивостоке и Приморье на 14 июня: морось, переходящая в дождь и туманы
Владивосток готовится к Чемпионату мира по Го
Сотрудники АО «Восточный Порт» прошли очередной курс обучения по программе ISO 14001:2015
Бывший вице-губернатор Приморья назначена уполномоченным по правам ребенка
В селах Приморья до конца 2019 года построят еще 11 ФАПов
Во Владивостоке ищут тех, кому под силу отремонтировать дороги на Русском острове
Эвакуатор уронил машину по пути на штрафстоянку
Виновника смертельной аварии на Пихтовой во Владивостоке взяли под стражу
Серийных автоугонщиков задержали в Приморье
Шесть междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в четверг, 13 июня
Владивосток частично отключат от света в четверг, 13 июня
Часть Владивостока останется без воды в четверг, 13 июня
Стабильность: в Приморье туман, грозы и морось
Хорошая погода может заглянуть во Владивосток в воскресенье