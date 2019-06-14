В День донора жителей Владивостока приглашают сдать кровь

СЕГОДНЯ 02:29 2019-06-14T05:37:07+03:00

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Сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный день донора. Во Владивостоке проходит общегородская акция «Один донор - две жизни!». Поддержать акцию могут все желающие горожане и сдать донорскую кровь, чтобы помочь тем, кто в ней нуждается. Таким образом, по замыслу инициаторов акции, один донор спасает чью-то жизнь. Помочь нуждающимся и сдать кровь можно будет на краевой станции переливания крови.

В этом году акция пройдёт под девизом «Безопасная кровь для всех». Донором крови и ее компонентов может стать каждый дееспособный гражданин старше 18 лет, не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья. При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией во Владивостоке.

- Кровь и ее компоненты необходимы для проведения плановых и экстренных хирургических операций, для людей, получивших травмы в результате дорожно-транспортных аварий, для лечения заболеваний крови и во многих других случаях. Поэтому важно, чтобы как можно больше горожан участвовала в акциях по сдаче крови, - рассказали в отделе по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации города.

Все участники акции, кто впервые примет участие в сдаче крови, получат памятные подарки. Всех неравнодушных жителей Владивостока ждут 14 июня с 08:30 до 13:00 в ГБУЗ «Краевая станция переливания крови» по адресу ул. Октябрьская, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU