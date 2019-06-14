Житель Владивостока предстанет перед судом за организацию секты

СЕГОДНЯ 08:22 2019-06-14T08:22:39+03:00

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45-летний мужчина предстанет перед судом за организацию во Владивостоке ячейки запрещенной религиозной организации.

По версии следствия, мужчина почти год пропагандировал догматы и религиозные учения международной организации «Свидетели Иеговы». Он прекрасно знал, что по решению Верховного суда России эта организация была ликвидирована, а ее деятельность признана экстремистской. Тем не менее, он без особых проблем сумел организовать действующую ячейку во Владивостоке.

Сторонник идей запрещенной организации проводил собрания, распространял идеологию этого объединения, а также обеспечивал организационную базу для ее благополучного существования.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU