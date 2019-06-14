2019-06-14T08:22:39+03:00
Происшествия

Житель Владивостока предстанет перед судом за организацию секты

45-летний мужчина пропагандировал в краевой столице догматы запрещенного религиозного объединения
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

45-летний мужчина предстанет перед судом за организацию во Владивостоке ячейки запрещенной религиозной организации.

По версии следствия, мужчина почти год пропагандировал догматы и религиозные учения международной организации «Свидетели Иеговы». Он прекрасно знал, что по решению Верховного суда России эта организация была ликвидирована, а ее деятельность признана экстремистской. Тем не менее, он без особых проблем сумел организовать действующую ячейку во Владивостоке.

Сторонник идей запрещенной организации проводил собрания, распространял идеологию этого объединения, а также обеспечивал организационную базу для ее благополучного существования.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Оборудование для робототехники получат 47 школ Приморья
Пять школ Владивостока получат по миллиону рублей на развитие инноваций
Погода во Владивостоке и Приморье на 14 июня: морось, переходящая в дождь и туманы
В День донора жителей Владивостока приглашают сдать кровь
Владивосток готовится к Чемпионату мира по Го
Сотрудники АО «Восточный Порт» прошли очередной курс обучения по программе ISO 14001:2015
Бывший вице-губернатор Приморья назначена уполномоченным по правам ребенка
В селах Приморья до конца 2019 года построят еще 11 ФАПов
Во Владивостоке ищут тех, кому под силу отремонтировать дороги на Русском острове
Эвакуатор уронил машину по пути на штрафстоянку
Виновника смертельной аварии на Пихтовой во Владивостоке взяли под стражу
Серийных автоугонщиков задержали в Приморье
Шесть междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в четверг, 13 июня
Владивосток частично отключат от света в четверг, 13 июня
Часть Владивостока останется без воды в четверг, 13 июня
Стабильность: в Приморье туман, грозы и морось
Хорошая погода может заглянуть во Владивосток в воскресенье