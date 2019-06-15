2019-06-15T03:25:22+03:00
Общество

Погода во Владивостоке и Приморье на 15 июня 2019: дождь и до +16°C

В крае также пройдут дожди, местами с грозами
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 15 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае дождь, местами сильный, вероятность 100%, гроза, местами туман. Ветер северо-восточный до сильного, на побережье сильный. Температура воздуха +12...+22°C.

Во Владивостоке облачно дождь, временами сильный, вероятность 100%, местами туман. Ветер северо-восточный умеренный до сильного, в конце дня сильный. Температура воздуха +14...+16°C.

В Уссурийске облачно, дождь, временами сильный, вероятность 100%. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха +15...+17°C.

В Находке облачно, небольшой, временами умеренный дождь, вероятность 100%, местами туман. Ветер юго-восточный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +15..+17°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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