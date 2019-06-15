Погода во Владивостоке и Приморье на 15 июня 2019: дождь и до +16°C
Сегодня, 15 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае дождь, местами сильный, вероятность 100%, гроза, местами туман. Ветер северо-восточный до сильного, на побережье сильный. Температура воздуха +12...+22°C.
Во Владивостоке облачно дождь, временами сильный, вероятность 100%, местами туман. Ветер северо-восточный умеренный до сильного, в конце дня сильный. Температура воздуха +14...+16°C.
В Уссурийске облачно, дождь, временами сильный, вероятность 100%. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха +15...+17°C.
В Находке облачно, небольшой, временами умеренный дождь, вероятность 100%, местами туман. Ветер юго-восточный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +15..+17°C.
ИСТОЧНИК KP.RU