В Шкотовском районе Приморья начали строить безопасные и качественные автомобильные дороги

СЕГОДНЯ 04:29 2019-06-15T04:29:25+03:00

В рамках национального проекта здесь отремонтируют более 20 километров гравийных и асфальтированных дорог

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Бригады дорожников приступили к работам на первых объектах в Шкотовском районе, которые планируется отремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в этом году в Шкотовском районе отремонтируют более 20 километров гравийных и асфальтированных дорог.

Сейчас дорожники ремонтируют гравийную дорогу Новонежино–Рождественка в Новонежинском сельском поселении. Здесь работает тяжелая техника, идет планировка грунта, устройство откосов.

Ремонт покрытия проезжей части пройдет и в поселке Штыково на улицах Ключевая, Шевцова и Школьная, в селе Анисимовка - на улицах Советская и Партизанская, в Новороссии - на улицах Солнечная и Зеленая.

Кроме этого, дорожное покрытие отремонтируют в поселке Новонежино на улице Больничная, в Романовке - на улице Ленинская, в Подъяпольском - на улицах Рыбацкая и Школьная. В Шкотово отремонтируют участок улицы Советская, в Смоляниново - улицы Пушкинская и переулок Школьный, а также участок улицы в деревне Рождественка.

Шкотовский район два года участвовал в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги», за этот период в муниципалитете было заасфальтировано свыше 80 километров дорог.

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Владивостокской агломерации будет отремонтирован 81 километр дорог. На эти цели предусмотрено 1,8 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU