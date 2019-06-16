Надежды на солнечное воскресенье во Владивостоке пока не оправдались

СЕГОДНЯ 04:30 2019-06-16T04:30:39+03:00

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Погоду в Приморье в воскресенье, 16 июня, продолжают определять те самые фронтальные разделы, из-за которых все небо затянуто сплошными облаками, а средняя температура воздуха держится в районе +12...+22°C. Вдобавок по краю сохраняется вероятность осадков, а на побережье - сильный северный ветер.

Всю неделею синоптики обещали Владивостоку солнце в воскресенье, однако прогноз пока не сбывается. В приморской столице облачно, сильный ветер, температура воздуха +15...+17°C. Надежда, что после обеда погода прояснится, сохраняется. Во всяком случае, осадков быть не должно.

В Уссурийске облачно с прояснениями, ветер северный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха +19...+21°C.

В Находке прогноз идентичный, только температура воздуха +15..+17°C.

ИСТОЧНИК KP.RU