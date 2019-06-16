2019-06-16T06:08:28+03:00
Общество

Бизнес-омбудсмена из Приморья назвали одним из лучших в России

Марина Шемилина занимает этот пост со дня его основания и готовится пойти на второй срок
Сергей БАЛАНОВ
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Марина Шемилина. Фото: пресс-служба АПКМарина Шемилина. Фото: пресс-служба АПК
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов приморского коллегу Марину Шемилину одним из лучших омбудсменов в стране. В сентябре ей предстоит переизбраться на этот пост.

Борис Титов на встрече с губернатором Олегом Кожемяко поддержал его решение продлить полномочия Шемилиной.

- За свой первый срок она накопила большой опыт, и мы считаем ее одним из лучших омбудсменов в стране. Приоритет ее деятельности – это работа с бизнесом в муниципалитетах, – сказал председатель «Партии Роста» и недавний кандидат в президенты России Борис Титов.

Свой бизнес-омбудсмен появился в Приморье в 2014 году, пост заняла Марина Шемилина, к тому времени много лет защищавшая права предпринимателей в общественных организациях и советах разных уровней. Ее пятилетний срок истекает в сентябре, поэтому недавно был объявлен новый конкурс. Однако устав позволяет Шемилиной выдвинуться на второй срок, что и было сделано. Окончательное решение по кандидатуре Шемилиной будут принимать депутаты Законодательного собрания.

Кожемяко и Титов встретились на полях шестого Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине 15 июня. Речь на переговорах шла об избыточном давлении на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов. Борис Титов сообщил, что недавно передал доклад президенту РФ Владимиру Путину по контрольно-надзорной деятельности в регионах России.

- В стране большая часть предпринимателей считает, что административное давление на бизнес усилилось. Но в Приморском крае соблюдается баланс между контрольно-надзорной деятельностью и защитой бизнеса. Ваш регион занимает 16 место по этому показателю среди анализируемых нами субъектов России. Это хороший показатель, – отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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