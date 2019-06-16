Более 200 предприятий с инвестициями КНР работают в Приморье

СЕГОДНЯ 06:24 2019-06-16T06:26:07+03:00

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Товарооборот Приморского края с Китаем в 2018 году увеличился на 23% по сравнению с 2017 годом и составил 4 миллиарда долларов. В настоящее время на территории края действуют более 200 предприятий с инвестициями КНР, сообщили в пресс-службе администрации края.

Глава региона Олег Кожемяко в субботу, 15 июня, встретился с президентом китайской корпорации COFCO Юй Сюйбо в рамках Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине. Стороны обсудили вопрос экспорта продукции сельского хозяйства из Приморья.

- Надеемся, что в Приморье будет увеличена урожайность сои и кукурузы. Мы видим большой потенциал региона в сфере экспорта сельхозпродукции, – сказал Юй Суйбо.

В свою очередь Кожемяко сказал, что администрация Приморья будет поддерживать предприятия, реализующие продукцию на экспорт. В течение трех лет регион планирует нарастить объемы по свинине, птице и молоку, интересные для экспорта. Регион нуждается в инвесторах для создания мощных молочных комплексов, ориентированных на экспорт. Есть перспективы в экспорте липового меда из Приморья.

- Если будет потребность, мы сможем нарастить экспорт от 5 тысяч тонн в год и выше в течение двух лет. А также продукцию дикоросов, в частности, папоротников, – считает глава Приморья.

В шестом Российско-Китайском ЭКСПО принимают участие 11 регионов России, четыре делегации возглавляют губернаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU