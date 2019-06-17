Судебному приставу предлагали большие деньги, чтобы одно из кафе на Шаморе в Приморье не сносили

СЕГОДНЯ 05:03 2019-06-17T05:03:29+03:00

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В Приморье вынесен приговор обвиняемым в коррупционном преступлении. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов края. Фигуранты предлагали приставу взятку в размере трех миллионов рублей в обмен на игнорирование постановления о сносе одного из незаконно построенных на Шаморе кафе.

Инцидент произошел еще в октябре 2017 года. Годом ранее арендатор земли незаконно и без разрешений возвел там кафе «Ноев ковчег». В конце августа прокурор постановил снести здание.

Самостоятельно стереть с лица бухты Лазурная заведение владелец не смог. Тогда снести кафе решили судебные приставы. Кроме этого, в итоге все расходы должен был оплатить сам владелец «Ноева ковчега».

Однако и на этом история не закончилась. В 2017 году неизвестные личности предложили приставу взятку в размере трех миллионов рублей и еще полмиллиона каждый год в дальнейшем. Все это для того, чтобы кафе на Шаморе осталось на своем прежнем месте.

На уговоры пристав не согласился и незамедлительно сообщил об этом руководителю Управления-главному судебному приставу края через отдел противодействия коррупции УФССП России по Приморскому краю. Предполагаемых взяткодателей тут же задержали.

Накануне Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор трем местным жителям, обвиняемым в посредничестве во взяточничестве за совершение бездействия, даче взятки должностному лицу за совершение бездействия посредничестве во взяточничестве, совершенное в крупном размере. Подсудимых признали виновными, а суд назначил им штраф в размере от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU