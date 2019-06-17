2019-06-17T05:35:41+03:00
Общество

Приморец лишился своего элитного автомобиля из-за долгов

Мужчина врал, что транспорт находится у брата в Хабаровске, когда на деле машина все это время стояла во дворе у жены
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Веленгурин Владимир.Фото: Веленгурин Владимир.
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Житель Приморья прятал во дворе у жены свой дорогой кроссовер, который у него чуть не забрали судебные приставы из-за долгов. Все это время мужчина придумывал всякие отговорки и врал, что автомобиль находится у его брата в Хабаровске.

Межрайонный отдел судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей искал автомобиль марки Lexus RX450H уже давно. Машина принадлежит мужчине, который долгое время уклонялся от выплаты задолженности в размере более 23 миллионов рублей в пользу физического лица.

Все это время должник утверждал, что его элитный кроссовер и так находится в залоге по другому займу и вообще сейчас находится у брата в Хабаровске. Розыскные мероприятия опровергли все слова мужчины.

Машину сотрудники УФССП обнаружили во дворе частного жилого дома, который, кстати, принадлежит жене неплательщика. Автомобиль специалисты арестовали и эвакуировали на специализированную стоянку. Сейчас стоимость авто оценивают, а после - продадут в счет погашения задолженности приморца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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