2019-06-17T07:19:23+03:00
Общество

Владивостокцев лишили кур-гриль

С улиц дальневосточной столицы исчезают незаконные торговые объекты
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба администрации Владивостока.Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
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Во Владивостоке демонтируют павильоны «Овощи-фрукты», «Куры гриль», а также лотки, с которых осуществляется реализация продовольственных и непродовольственных товаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На прошлой неделе специалисты убрали постройки с улиц Терешковой, 13, Интернациональной, 51, проспекте Красного Знамени, 101 и по некоторым другим адресам. За продажу или предоставление услуг населению без разрешения владельцам павильонов придется ответить по закону - заплатить штраф и убрать свою торговую точку. Тем, кто не делает это в срок, придется в итоге оплатить работы по демонтажу, вывозу и хранению.

Рейды проходят не только в плановом порядке, но и по результатам жалоб местных жителей.

Сообщить о фактах нарушения благоустройства города в части парковки на газонах, сброса мусора в неустановленных местах, незаконной торговле и других правонарушениях можно в администрацию Владивостока через интернет-приёмную или любым другим удобным способом – почтой России или с помощью мобильного ящика корреспонденции мэрии, размещенного на фасаде здания по Океанскому проспекту, 15/3. Обращение будет рассмотрено, а нарушитель привлечён к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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