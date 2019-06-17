В Приморье хабаровчанин едва не избил парализованную пенсионерку табуреткой

СЕГОДНЯ 08:29 2019-06-17T08:29:31+03:00

Парень планировал похитить ее деньги, но жизнь старушки спасла ее же сиделка

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку в Уссурийске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Инцидент произошел в одной из квартир города на улице Пологая. Парень напал на 73-летнюю женщину, чтобы похитить ее деньги.

За пожилой парализованной пенсионеркой ухаживала девушка. В этот день в квартире бабушки находился еще и ее знакомый. Дождавшись, пока сиделка выйдет из комнаты, парень с табуретом в руках вошел в комнату женщины и начал угрожать расправой, в случае если та не отдаст ему деньги.

Беспомощная старушка, конечно же, испугалась и стала звать на помощь. На кричи прибежала и сиделка, которая сразу же вызвала полицию. Сам же злоумышленник успел в это время убежать.

Оперативно-розыскные мероприятия помогли установить местонахождение подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Хабаровского края. Сотрудники полиции доставили его в отдел, где он во всем сразу же признался.

Следственное подразделение отдела МВД России по Уссурийску возбудило уголовное дело по факту разбоя, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия. Теперь мужчина может лишиться свободы на срок до десяти лет.

На время следствия подозреваемого заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU