2019-06-18T03:09:52+03:00
Общество

Погода во Владивостоке и Приморье на 18 июня 2019 года: Облачно, туманно и до +16°C

В крае пройдут умеренные дожди, в отдельных районах с грозами, а воздух прогреется до +21°C
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 18 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. Переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, вероятность 100%, в отдельных районах грозы. Местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +14...+21°C.

Во Владивостоке облачно, небольшой дождь, вероятность 100%. Туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +14...+16°C. Температура воды в Амурском заливе +16°C.

В Уссурийске переменная облачность, небольшой дождь, вероятность 60%. Утром местами туман. Ветер южный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +19...+21°C. Температура воды в Уссурийском заливе +13°C.

В Находке переменная облачность, небольшой дождь, вероятность 60%. Утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +17...+19°C. Температура воды в бухте Находка +12°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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