Сотрудники «Земли леопарда» после начала сезона охоты усилили режим патрулирования

СЕГОДНЯ 04:45 2019-06-18T04:45:11+03:00

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В Приморье начался сезон охоты. В связи с этим сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» и Охотнадзора Приморского края начали патрулировать охранную зону национального парка, чтобы браконьеры не занялись незаконной охотой и сбором краснокнижных растений. Под особым контролем госинспекторов – люди с оружием и заготовщики корней.

Охранная зона «Земли леопарда» расположена по периметру национального парка и составляет 82 тысячи гектар. Она не входит в состав особо охраняемой природной территории, однако предполагает ряд ограничений, направленных на предотвращение негативного воздействия на национальный парк.

Ежегодно в июне на юго-западе Приморья стартует охотничий сезон по заготовке пантов пятнистых оленей. Так как на «Земле леопарда» находится несколько охотхозяйств, здесь ведется охота, однако допустима она лишь при наличии разрешения. При этом охотится можно только на взрослых самцов оленей, уже имеющих рога,да и бесконтрольно уничтожать их поголовье никто не позволит.

Однако в охранной зоне «Земли леопарда» встречаются охотники, не соблюдающие установленные правила, либо вовсе не имеющие разрешения.

- Охранная зона не входит в национальный парк, однако эта территория включает в себя ареал дальневосточного леопарда, - говорит Евгений Стома, заместитель директора по охране территории ФГБУ «Земля леопарда». - Поэтому обеспечение природоохранного законодательства на этом участке - не менее важная задача, в решении которой мы активно взаимодействуем с сотрудниками департамента охотничьего надзора. Совместные рейды позволяют расширить охват работы, сделать ее значительно качественнее.

Помимо охотников-нарушителей под пристальным вниманием госинспекторов находятся сборщики дикоросов. Дело в том, что с началом лета в лесах появляются заготовщики женьшеня. И если корни некоторых растений в охранной зоне добывать допустимо, то это растение находится в Красной Книге России, что абсолютно исключает возможность его использования.

- Мы узнаем у людей цель посещения вверенной территории, проверяем документы, при наличии подозрений - просим показать вещи, - рассказывает Анатолий Белов, руководитель южной оперативной группы департамента охотнадзора Приморского края. - В большинстве случаев по поведению человека сразу становится ясно, есть ли у него какой-либо преступный замысел или нет. Коллеги из «Земли леопарда» помогают в работе, мы постоянно на связи и при необходимости оперативно реагируем на сообщения о нарушениях.

Планируется, что масштабные совместные рейды в охранной зоне «Земли леопарда» будут вестись в течение всего летнего периода - до завершения сезона охоты на оленей и возможной заготовки краснокнижных дикоросов.

ИСТОЧНИК KP.RU