2019-06-18T07:43:13+03:00
Общество

В центре Владивостока художники из Индии создают граффити с амурским тигром

Новый арт объект появится во Владивостоке в рамках фестиваля V-ROX EXPO и при поддержке Центра «Амурский тигр»
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Во Владивостоке художники из Индии начали создавать граффити с изображением амурского тигра. Фото: пресс-служба АНО «Центр «Амурский тигр».Во Владивостоке художники из Индии начали создавать граффити с изображением амурского тигра. Фото: пресс-служба АНО «Центр «Амурский тигр».
Изменить размер текста:

Изображение хозяина уссурийской тайги украсит одну из стен в Сквере городов-побратимов. Граффити с амурским тигром здесь создают известные художники из Индии в рамках фестиваля V-ROX EXPO при поддержке Центра «Амурский тигр».

Творческая группа молодых людей, которая называет себя «Проект 72», занята в создании арт объекта. Участники группы говорят, что объединились для того, чтобы делать общество лучше через позитивный взгляд на мир.

Каждый год представители этого движения из города Кохима индийского штата Нагаленд тратят 72 часа своего времени на то, чтобы сделать мир лучше: это может быть участие в благотворительных проектах, уборка города или стрит-арт.

Участники проекта, представители племен нага, говорят, что хранят культурное наследие предков, их традиции и веру в мистические силы. Они называют себя «воины с Востока» и верны традициям своего народа.

В понедельник, 17 июня, дождавшись хорошей погоды в столице Приморья, художники вместе с коллегами, создающими другие настенные рисунки, приступили к работе: подготовили стену к нанесению изображения и нарисовали контур редкого хищника. Сроки готовности изображения будут зависеть от погоды: при ее благосклонности к художникам законченное произведение они представят в дни проведения фестиваля V-ROX EXPO – с 21 по 23 июня.

- Есть расхожая фраза, что во Владивостоке тигры гуляют по улицам, ведь сам город строился в том месте, где тигры всегда жили. Поэтому правильно, что в центре Владивостока появится изображение тигра, ведь этот хищник является главным символом Владивостока и Приморского края, символом уникальной уссурийской тайги. Надеемся, что изображение редкой кошки станет еще одним украшением города и точкой притяжения туристов, - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владивостоке по просьбе жителей провели День подписчика
Ольга Бузова вновь приедет во Владивосток с новой шоу программой
Движение по мосту в село Новороссия Шкотовского района полностью восстановлено
Сотрудники «Земли леопарда» после начала сезона охоты усилили режим патрулирования
Погода во Владивостоке и Приморье на 18 июня 2019 года: Облачно, туманно и до +16°C
Фонд «Восточный Порт» поздравил медработников с праздником
Деликатес с мышьяком: в Приморье обнаружили опасную креветку
Приморские энергетики построили сети для резидента ТОР «Большой Камень»
В Приморье супруг изуродовал лицо своей жены в попытках убить ее
В Приморье хабаровчанин едва не избил парализованную пенсионерку табуреткой
У городского автобуса прямо на Русском мосту отвалилось колесо
Владивостокцев лишили кур-гриль
Приморец лишился своего элитного автомобиля из-за долгов
Судебному приставу предлагали большие деньги, чтобы одно из кафе на Шаморе в Приморье не сносили
Часть Владивостока останется без воды в понедельник, 17 июня
Часть Владивостока отключат от электроэнергии в понедельник, 17 июня
Сегодня во Владивостоке наконец-то солнце и до +20°C
«За один удар такой срок»: жителя Хороля осудили за сопротивление полицейскому
Падение грузовика с зерном на Золотом мосту попало на видео
«Жаркое утро»: экс-мэр Владивостока прокомментировал пожар на «Примринге»
С начала сезона в Приморье уже 50 ДТП с участием мототранспорта, 8 человек погибло
Живодеров с пневматическим оружием разыскивают в Приморье
Более 200 предприятий с инвестициями КНР работают в Приморье
Бизнес-омбудсмена из Приморья назвали одним из лучших в России
Надежды на солнечное воскресенье во Владивостоке пока не оправдались
В Новолитовске открыто движение по новому мосту
Во Владивостоке состоялся 76-й выпуск офицеров Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова