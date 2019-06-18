В центре Владивостока художники из Индии создают граффити с амурским тигром

СЕГОДНЯ 07:43 2019-06-18T07:43:13+03:00

Новый арт объект появится во Владивостоке в рамках фестиваля V-ROX EXPO и при поддержке Центра «Амурский тигр»

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Изображение хозяина уссурийской тайги украсит одну из стен в Сквере городов-побратимов. Граффити с амурским тигром здесь создают известные художники из Индии в рамках фестиваля V-ROX EXPO при поддержке Центра «Амурский тигр».

Творческая группа молодых людей, которая называет себя «Проект 72», занята в создании арт объекта. Участники группы говорят, что объединились для того, чтобы делать общество лучше через позитивный взгляд на мир.

Каждый год представители этого движения из города Кохима индийского штата Нагаленд тратят 72 часа своего времени на то, чтобы сделать мир лучше: это может быть участие в благотворительных проектах, уборка города или стрит-арт.

Участники проекта, представители племен нага, говорят, что хранят культурное наследие предков, их традиции и веру в мистические силы. Они называют себя «воины с Востока» и верны традициям своего народа.

В понедельник, 17 июня, дождавшись хорошей погоды в столице Приморья, художники вместе с коллегами, создающими другие настенные рисунки, приступили к работе: подготовили стену к нанесению изображения и нарисовали контур редкого хищника. Сроки готовности изображения будут зависеть от погоды: при ее благосклонности к художникам законченное произведение они представят в дни проведения фестиваля V-ROX EXPO – с 21 по 23 июня.

- Есть расхожая фраза, что во Владивостоке тигры гуляют по улицам, ведь сам город строился в том месте, где тигры всегда жили. Поэтому правильно, что в центре Владивостока появится изображение тигра, ведь этот хищник является главным символом Владивостока и Приморского края, символом уникальной уссурийской тайги. Надеемся, что изображение редкой кошки станет еще одним украшением города и точкой притяжения туристов, - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

ИСТОЧНИК KP.RU