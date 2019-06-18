2019-06-18T09:49:20+03:00
Общество

Ольга Бузова вновь приедет во Владивосток с новой шоу программой

Концерт певицы пройдет 28 сентября в манеже "Тигр"
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивосток снова едет Ольга Бузова. На этот раз популярная певица привезет новое шоу под названием "Принимай меня".

Концерт звезды Дома-2 и популярной исполнительницы состоится этой осенью. 28 сентября на сцене манежа "Тигр" (улица Адмирала Фокина, 1 стр. 7).

В социальных сетях новость о том, что столицу Дальнего Востока вновь почтит визитом исполнительница таких песен, как "Танцуй под Бузову", "Мало половин" и "Привыкаю", приняли неоднозначно. Большинство комментаторов предпочли пошутить на тему приезда певицы.

Есть и те, кто посчитал, что на концерт Бузовой никто не придет. Однако здесь стоит вспомнить, как Владивосток в марте 2018-го встречал артистку.

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Фанаты встречают Ольгу Бузову на Железнодорожном вокзале Владивостока
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Встреча получилась громкой. Пока Ольга Бузова еще выходила к публике, люди уже кричали ей в едином порыве «Оля, Оля, Оля!».

Оля не заставила себя долго ждать. Под крики собравшихся она вышла к своим фанатам в обнимку с плюшевым медведем и спела несколько строк одно из своих песен. Помнящие слова фанаты сразу поддержали ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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