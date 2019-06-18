Во Владивостоке по просьбе жителей провели День подписчика

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-18T10:49:51+03:00

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Почта России и редакции приморских издательств предоставили возможность постоянным читателям оформить подписку со скидкой на газеты и журналы - в центральном почтовом отделении Владивостока состоялся День подписчика.

- По просьбе жителей мы провели дополнительный День подписчика. Специальные предложения для подписчиков предоставили газеты «Комсомольская правда», «Владивосток», «Семь дней в Приморье», «Полезно пенсионерам Приморья» и другие. Мы пригласили специалистов из Налоговой службы и Отделения Пенсионного фонда по Приморскому краю. Такое взаимодействие позволяет посетителям в одном месте и оформить подписку, и получить консультацию по вопросам социально значимых государственных услуг, - комментирует руководитель отдела подписки Приморского филиала Почты России Людмила Исхакова.

Кроме того, участники мероприятия смогли оформить благотворительную подписку в адрес детских домов.

Традиционно Всероссийская декада подписки проходит в мае. В этом году за десять дней проведения акции 9,5 тысяч приморцев оформили подписку со значительными скидками на 23,6 тысяч экземпляров газет и журналов.

Подписная кампания продолжается. Сохраняются скидки на социально значимые издания, список которых утверждён Экспертным советом при Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, включает около 2500 наименований.

На сайте Почты России читатели могут самостоятельно выбрать и оплатить подписку банковской картой для себя или в адрес близких людей в любой регион страны. Удобный поиск поможет быстро сориентироваться по тематике или названию издания.

«Комсомольская правда» приготовила для своих подписчиков специальные призы. Все, кто пришел и сегодня в отделение Почты России и подписался на газету, получили в подарок книгу и семена цветов. Все подписчики также поучаствовали в розыгрыше специального приза - продуктового набора: мука, сахар, растительное масло, соль и блинная сковорода! Подарок достался Наталье Ильиничне, которая подписалась на ежедневную газету и «толстушку».

ИСТОЧНИК KP.RU