2019-06-19T02:05:50+03:00
Общество

Воздух в Приморье прогреется до 26 градусов тепла

О погоде в регионе в среду, 19 июня
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Плетнева Анна.Фото: Плетнева Анна.
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Среда, 19 июня, в Приморском крае окажется во власти фронтальных разделов. В регионе облачно, местами небольшой и умеренный дождь, который синоптики прогнозируют с 60-процентной вероятностью. Утром в некоторых районах возможен даже туман. Ветер в течение дня западный и юго-западный умеренный. Воздух сегодня не прогреется больше 26 градусов.

В дальневосточной столице в среду без осадков. Утром местами туманно и морось. Умеренный ветер возьмет направление с юго-запада и запада, усилившись лишь только во второй половине дня. Температура воздуха +19...+21°C. Температура воды в Амурском заливе +16°C.

В Уссурийске небо местами затянуто облаками, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Воздух в этот день прогреется до 26 градусов тепла.

В Находке как и везде без осадков. Утром небольшой туман и морось. Ветер возьмет направление с юго-запада и юга, а температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла.

К слову, судя по многолетним наблюдениям синоптиков, обычно погода в этот день во Владивостоке была теплая. Максимальная температура воздуха +27,5 °С отмечалась 1942 году. Минимальную температуру воздуха +6,2 °С синоптики зарегистрировали в 1977 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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