2019-06-19T02:16:33+03:00
Общество

В среду, 19 июня, во Владивостоке массово отключили воду

Причина отключений - ремонтные работы
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Оберемченко Николай.Фото: Оберемченко Николай.
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В эту среду, 19 июня, дальневосточная столица частично останется без холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал».

По данным ведомства, воду в домах отключили с 03:00 и включат только в 23:45. Причина - ремонтные работы на местности. Так, холодное водоснабжение на данный момент отсутствует по улицам:

40 лет ВЛКСМ.

50 лет ВЛКСМ.

Адмирала Макарова.

Адмирала Макарова переулок.

Балтовская.

Бархатная.

Бежецкая.

Березовая.

Борисенко, 2-22, 9, 9а, 9б, 17-33, 28-34.

Босфора.

Брянская.

Буковая.

Бурачка.

Вилкова.

Воронежская.

Вязовая.

Гастелло.

Героев Тихоокеанцев.

Гульбиновича.

Дубовая.

Елочная.

Запорожская.

Зои Космодемьянской.

Интернациональная.

Калинина. Катерная.

Каштановая.

Киевская.

Кизиловая.

Кизлярская.

Кипарисовая.

Коммунаров.

Краева.

Липовая.

Лиственничная.

Матросова.

Минеров.

Могилевская.

Можжевеловая.

Мыс Абросимова.

Надибаидзе.

Нежинская.

Одесская.

Окатовая.

Олега Кошевого.

Ольховая.

Очаковская.

Пихтовая.

Полтавская.

Поселковая 1-я.

Поселковая 2-я.

Поселковая 3-я.

Поселковый переулок.

Приморская.

Промышленная 1-я, 1, 1д, 3.

Ракитная.

Спортивная, 1, 2, 3, 8, 9, 11.

Тамбовская.

Терешковой.

Тополевая.

Тупик Босфора.

Фастовская.

Харьковская.

Херсонская.

Черемуховая.

Чуркинский переулок.

Ясеневая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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