Десять междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в среду, 19 июня
Причина изменений в расписании неизвестна
Фото: Михайлова Ольга.
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Десять автобусов из Владивостока не вышли на маршрут и отменили поездку. Об этом сообщает информационное табло «Примвокзала».
По имеющимся данным, в среду, 19 июня, отменены рейсы по следующим направлениям:
530 Владивосток - Новошахтинск 10:15
531 Владивосток - Новопокровка 11:45
504 Владивосток - Большой Камень 13:10
506 Владивосток - Находка - 14:30
501 Владивосток - Уссурийск 14:40
506 Владивосток - Находка 15:10
504 Владивосток - Большой Камень 15:55
522 Владивосток - Покровка 16:30
502 Владивосток - Спасск 17:00
504 Владивосток - Большой Камень 18:50
ИСТОЧНИК KP.RU