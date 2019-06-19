2019-06-19T02:34:59+03:00
Общество

Десять междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в среду, 19 июня

Причина изменений в расписании неизвестна
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Михайлова Ольга.Фото: Михайлова Ольга.
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Десять автобусов из Владивостока не вышли на маршрут и отменили поездку. Об этом сообщает информационное табло «Примвокзала».

По имеющимся данным, в среду, 19 июня, отменены рейсы по следующим направлениям:

530 Владивосток - Новошахтинск 10:15

531 Владивосток - Новопокровка 11:45

504 Владивосток - Большой Камень 13:10

506 Владивосток - Находка - 14:30

501 Владивосток - Уссурийск 14:40

506 Владивосток - Находка 15:10

504 Владивосток - Большой Камень 15:55

522 Владивосток - Покровка 16:30

502 Владивосток - Спасск 17:00

504 Владивосток - Большой Камень 18:50

ИСТОЧНИК KP.RU

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