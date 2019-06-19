Глава Минтранса РФ поторопил приморские власти с выдачей лицензий на перевозки

СЕГОДНЯ 03:30 2019-06-19T03:33:27+03:00

На сегодняшний день из 41 поданных заявлений одобрено только 248

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Министр транспорта РФ напомнил приморским властям о необходимости выдачи лицензий на перевозки до определенного срока. Об этом стало известно в ходе встречи Евгения Дитриха с губернатором Приморья Олегом Кожемяко во вторник, 18 июня.

Евгений Дитрих еще раз указал главе края на необходимость получения лицензий на все виды пассажирских перевозок до 29 июня. Такое требование содержится в «Положении о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», которое вступило в силу 1 марта 2019 года.

По данным ведомства, на сегодняшний день в Приморье подали заявление 411 перевозчиков и только 248 из них получили лицензию. Министр транспорта подчеркнул, что речь идет не только о регулярных перевозках.

- Документ также обязывает получать лицензии на перевозки для собственных нужд, а также на перевозки по заказу. Призываю провести необходимую работу с перевозчиками и ускорить подачу соответствующих заявок и получение лицензий, - отметил Евгений Дитрих.

ИСТОЧНИК KP.RU