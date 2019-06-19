2019-06-19T09:40:52+03:00
Происшествия

Еще один внедорожник перевернулся на трассе во Владивостоке

На месте работала бригада медиков [фото]
София МИХАЙЛОВА
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Фото: социальные сети.Фото: социальные сети.
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Серьёзная авария произошла во Владивостоке. Джип перевернулся на трассе. Об этом сообщают очевидцы.

Инцидент случился в послеобеденное время в раойне площади Луговая. Как произошла авария - пока неизвестно. Второго участника ДТП на горизонте не видно. Красный джип марки Hilux Surf, водитель которого, судя по всему, не справился с управлением транспорта, перевернулся прямо на проезжей части и завалился набок.

Фото: социальные сети.

Фото: социальные сети.

К месту аварии незамедлительно прибыли медики. Все подробности случившегося еще предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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