Еще один внедорожник перевернулся на трассе во Владивостоке

СЕГОДНЯ 09:40 2019-06-19T09:40:52+03:00

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Серьёзная авария произошла во Владивостоке. Джип перевернулся на трассе. Об этом сообщают очевидцы.

Инцидент случился в послеобеденное время в раойне площади Луговая. Как произошла авария - пока неизвестно. Второго участника ДТП на горизонте не видно. Красный джип марки Hilux Surf, водитель которого, судя по всему, не справился с управлением транспорта, перевернулся прямо на проезжей части и завалился набок.

Фото: социальные сети.

К месту аварии незамедлительно прибыли медики. Все подробности случившегося еще предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU