2019-06-19T10:39:36+03:00
Происшествия

Крупный пожар полностью уничтожил крышу многоэтажки во Владивостоке, тушение продолжается

Огонь распространился на 300 квадратных метров, обошлось без жертв [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Крупный пожар охватил пятиэтажный дом во ВладивостокеКрупный пожар охватил пятиэтажный дом во ВладивостокеФото: Предоставлено очевидцами
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Пожар, случившийся в одной из многоэтажек Владивостока, полностью уничтожил кровлю постройки. По предварительным данным, которые поступили с места происшествия, огонь успел распространиться на 300 квадратных метров. Брандмейстерам удалось локализовать открытое горение, тушение еще продолжается.

На Крыгина, 74, где во второй половине дня произошло ЧП, сейчас работают сотрудники экстренных служб Владивостока. Специалисты пресс-службы приморского управления МЧС прокомментировали журналисту КП, что к многоэтажке стянуто 11 единиц техники. В масштабном тушении задействовано 40 человек личного состава. Работа брандмейстеров уже по традиции оказалась осложнена в связи с многочисленными авто, припаркованными возле дома. Крупная пожарная техника с трудом смогла подъехать к месту тушения.

Информации о пострадавших и погибших пока не поступало. Огнеборцам удалось локализовать открытое горение в 15:58, на данный момент тушение продолжается.

По предварительным данным, источник пожара находился в одной из квартир верхнего этажа. Именно из жилого помещения пламя перекинулось на кровлю. Однако более обстоятельно разбираться в причинах происшествия будут специалисты.

Крыша дома на Крыгина почти полностью выгорела.

«Комсомольская правда» ранее сообщала о крупном пожаре в Артеме, в многоэтажке также загорелась крыша. Восемь квартир в доме выгорели дотла. Также КП писала о возгорании кровли в гостинице Уссурийска, серьезных последствий тогда удалось избежать лишь благодаря оперативным действиям пожарных.

Во Владивостоке загорелась крыша многоэтажки, на место стягиваются пожарные расчеты

Многоэтажка в Артеме сгорела из-за криптовалютчика

Крыша гостиницы загорелась в Уссурийске

ИСТОЧНИК KP.RU

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