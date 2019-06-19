Это разборка: во Владивостоке два водителя общественного транспорта не поделили дорогу

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-19T10:27:11+03:00

Пока мужчины разбирались между собой, проехать мимо них не смог никто

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Госавтоинспекция назначила административное расследование в отношении водителей маршрутных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Двое мужчин устроили словесную перепалку и перегородили проезжую часть для других участников движения.

Инцидент произошел еще в понедельник, 17 июня, между остановками «Дальзавод» и «Авангард». Водители двух автобусов № 23л и 54 около 12 часов дня устроили перепалку прямо на дороге. Пока мужчины на словах выясняли свои отношения, их габаритные авто полностью перегородили проезжую часть и заблокировали дорогу для других автомобилистов.

Об этом в соответствующие органы сообщили сами очевидцы ситуации. Сотрудники подразделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по Владивостоку уже назначили административное расследование. Сейчас специалисты устанавливаю личности граждан, участвующих в конфликте, а также все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU