Энергетики Приморских электрических сетей провели мероприятие для детей в рамках фестиваля #ВместеЯрче

СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-19T11:41:47+03:00

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Специалисты Приморских электрических сетей присоединились к фестивалю #ВместеЯрче и провели мероприятие для детей в детском лагере на базе санатория «Сахарный ключ». Праздник был организован специально для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В тематическом мероприятии приняли участие больше 30 детей из Хабаровского края и Приморья. Ребята узнали много полезной информации об энергетике, энергосбережении и электробезопасности. В игровой и познавательной форме специалисты рассказали ребятам не только о простых приёмах сбережения энергии в быту, но и о современных способах экономии энергоресурсов в промышленном масштабе. Также детям рассказали о принципах передачи и распределения электрической энергии, познакомили с профессией энергетика и дали примерить спецодежду и индивидуальные средства защиты энергетиков. Особое внимание было уделено важности соблюдения мер безопасности вблизи энергообъектов и безопасном использовании бытовых электрических приборов. Для большего вовлечения ребят в непростую для них тему были организованы развлекательные конкурсы. Ребята на скорость надевали спецодежду энергетика, в диэлектрических ботах и резиновых перчатках выполняли задания ведущего, а также поучаствовали в занимательных опытах со статическим электричеством.

Мероприятие, проведённое в рамках фестиваля #ВместеЯрче, направлено на привлечение внимания школьников к теме энергосбережения, знакомством с преимуществами энергосберегающих технологий, повышение уровня осведомленности в вопросах энергопотребления и знаний в области электробезопасности.

Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проводится при поддержке Минэнерго России с 2016 года. В рамках фестиваля по всей стране проводятся мероприятия, посвященные бережному отношению к энергоресурсам и применению современных технологий в домах и на работе.

Дальневосточная распределительная сетевая компания уже третий год поддерживает инициативу Минэнерго, направленную на воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к энергоресурсам и окружающей среде, популяризации профессий ТЭК и безопасного обращения с электричеством. В 2017 и 2018 гг. во Всероссийском детском центре «Океан» прошли две энергосмены «Энергия Старта», в которых приняли участие больше 200 школьников со всего Дальнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU