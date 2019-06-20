Капитана приговорили к условному сроку за посаженный на мель десантный корабль во Владивостоке

СЕГОДНЯ 03:55 2019-06-20T04:02:13+03:00

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Командира большого десантного корабля (БДК) «Ослябя» приговорили к трем годам условно. Напомним, судно село на мель в июле прошлого года в бухте Кетовая во время учений. Из-за этого корпус корабля получил повреждения, на его ремонт ушло более семи миллионов рублей.

Как установило следствие, капитан второго ранга Алексей К. взял на себя командование кораблем при отходе. Отдавая указания по управлению судном, офицер не учел сложившиеся гидрометеорологические и навигационно-гидрографические условия. Ошибки привели к тому, что БДК сел на мель и получил повреждения.

- Капитан признан виновным в совершении преступления по статье «Нарушение правил кораблевождения». Решением Владивостокского гарнизонного военного суда офицер приговорен к трем годам тюрьмы условно с испытательным сроком два года. Также капитану запрещено занимать должности, связанные с управлением судами, на два года, - сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СКР.

Кроме этого, Алексей выступит ответчиком в гражданском суде по иску о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU