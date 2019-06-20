2019-06-20T05:36:22+03:00
Общество

18 выпускников из Приморья набрали по ЕГЭ максимальный балл

Стали известны результаты экзаменов по русскому языку и физике
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Приморье появились данные о том, как выпускники справились с ЕГЭ по русскому языку и физике. 13 ребят сдали русский на 100 баллов и один выпускник отличился на экзамене по физике, также набрав макисмальный балл.

По информации краевого департамента образования и науки, всего в Приморье уже насчитывается 18 выпуаскников с максимальным баллом по ЕГЭ. Среди всех приморских выпускников также отмечена положительная динамика по сдаче ЕГЭ более чем на 80 баллов.

- По результатам, известным на сегодняшний день, у нас уже 13 стобалльников по русскому языку, один по физике, а также два по истории и два по литературе, - отметила замглавы ведомства Татьяна Хмель.

Большая часть участников государственной итоговой аттестации уже сдали экзамены в Приморье и терпеливо ожидают результатов. Сейчас в регионе продолжается аттестация в резервные дни для более тысячи выпускников колледжей и прошлых лет, а также некоторых одиннадцатиклассников региона. Окончательно этап завершится 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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