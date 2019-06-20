21 тонну гильз задержали таможенники при попытке вывоза из Приморья

СЕГОДНЯ 08:01 2019-06-20T08:06:08+03:00

Вагон с заготовками для оружия остановили на границе с Китаем [фото, видео]

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Крупную партию заготовок для изготовления патронов задержали специалисты Уссурийской таможни на границе с Китаем. Вагон с 21 тонной пластиковых гильз, без соответствующих документов, был обнаружен в пункте пропуска ЖДПП Махалино в Приморье. Товар, стоимостью 8 миллионов рублей сейчас арестован, проводится разбирательство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715626" frameborder="0"></iframe> В Приморье задержали 21 тонну гильз.Видео: Уссурийская таможня

Российская компания подала данные для вывоза из Приморья 21 тонны гильз для сборки патронов к гражданскому оружию, однако при проверке выяснилось, что документы недействительные. Согласно закону РФ контролем в сфере оборота оружия занимается Росгвардия. Как рассказала корреспонденту «КП»-Владивосток» пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая, во время проверки выяснилось, что срок разрешения выданного на перевозку, уже истек. Представить действующие сопроводительные документы экспортер не смог, поэтому вся партия гильз сейчас задержана для дальнейшего разбирательства.

Пластиковые гильзы для изготовления патронов. Фото: Уссурийская таможня

В отношении перевозчика возбуждено дело об административном нарушении. Компании-поставщику грозит штраф до трехсот тысяч рублей с конфискацией товара.

Весь товар задержан. Фото: Уссурийская таможня

ИСТОЧНИК KP.RU