Фонд «Восточный Порт» провел выездное совещание во Врангеле

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-20T12:46:37+03:00

Члены попечительского совета посетили социально значимые объекты поселка Врангель, чтобы оценить масштабы уже проделанной работы и обсудить проекты на 2019-2020 годы

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Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» провел очередное выездное заседание Попечительского совета. Во главе с Вадимом Байбаком, Президентом Фонда, управляющим директором АО «Восточный Порт», и Яной Ветровой, помощником Главы НГО, члены совета посетили социально значимые объекты поселка Врангель, чтобы оценить масштабы уже проделанной работы и обсудить проекты на 2019-2020 гг.

Сегодня на территории Врангеля Фонд реализует 12 программ социального развития, направленных на поддержку национальных проектов федерального масштаба «Человеческий капитал» и «Комфортная среда для жизни», инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.

- Импульсом к созданию Фонда стало заявление тогда еще врио Губернатора Приморского края Олега Кожемяко о необходимости более активного участия стивидоров в социальном развитии территории в ноябре прошлого года, - рассказал Вадим Байбак. - После этого АО «Восточный Порт» получило обращение от инициативной группы жителей Врангеля, которые озвучили идею создания открытой площадки для диалога предприятия с общественностью. В Попечительский совет Фонда вошли неравнодушные жители Врангеля – врачи, учителя, спортсмены, работники дошкольного образования, представители духовенства.

Отдельно Президент Фонда отметил, что Восточный Порт с момента создания остается социально ответственным градообразующим предприятием. Только в 2018 году финансирование социальной сферы составило более 53 млн рублей, экологической – больше 1,4 млрд рублей.

Первой точкой для посещения стала Восточная больница. Здесь внимание членов Попечительского совета было направлено на реализацию программы «Здоровье», которую Фонд «Восточный Порт» обозначил как одну из ключевых в своей работе.

Акценты в программе расставил Андрей Сафронов, главный врач Восточной больницы. Он рассказал, что сегодня во Врангеле (как и в других городах Приморского края) существует острая нехватка медицинских работников. Поэтому сейчас в разработке находятся два важных проекта. Первый - «Детский доктор» - направлен на привлечение в детскую поликлинику Врангеля дополнительного педиатра. Фонд готов компенсировать специалисту затраты на проживание и выплачивать дополнительное финансовое вознаграждение. В рамках второго проекта «Поликлиника Восточного Порта» планируется заключить договоры с высококвалифицированными краевыми специалистами узкого профиля, которые будут регулярно вести прием во Врангеле. Все расходы берет на себя Фонд «Восточный Порт».

Также члены Попечительского совета посмотрели, как продвигается ремонт поликлиники Врангеля, поддержку в приобретении стройматериалов для которого также оказал Фонд.

Затем выездное заседание переместилось в детский сад №65 и среднюю школу №19 «Выбор»: программы «Образование» и «Дети» также находятся на особом контроле у Попечительского совета.

Здесь отметили, что Восточный Порт в течение почти полувека своей работы всегда оказывал поддержку учреждениям. Приобретение необходимого бытового, хозяйственного и спортивного оборудования, помощь в ремонте учебных классов и подсобных помещений, благоустройство территории – Фонд продолжает поддерживать инициативы педагогов и родителей по улучшению жизни детей и подростков.

- Один из проектов Фонда – учреждение именной ученической стипендии имени первого начальника Восточного Порта Виктора Васяновича, - рассказала Лариса Медведева, директор средней школы №19 «Выбор». – Ее лауреатами станут лучшие ученики Врангеля, показавшие высокие результаты в спорте, в учебе, в общественной жизни. Мы гордимся тем, что пилотный проект в 2019 году будет реализован на базе именно нашей школы.

Завершилось выездное заседание в Доме культуры. Дмитрий Борода, директор ДК Врангеля, провел для Попечительского совета экскурсию, рассказал о победах творческих коллективов поселка в российских и международных конкурсах и о планах развития учреждения в ближайшие годы. Среди задач, которые стоят перед ДК, - приобретение современного сценического оборудования, реконструкция некоторых помещений. Дмитрий Владимирович поблагодарил Попечительский совет Фонда за постоянную помощь в организации культурных мероприятий в поселке и поддержку творческих коллективов.

Итоги выездного заседания подвел Андрей Карпов, председатель Попечительского совета Фонда «Восточный Порт»:

- Фонд – это живая организация, и ее задача – приносить реальную пользу людям, которые водят детей в детские сады и школы, обращаются в медицинские учреждения. Я убежден, и коллеги меня в этом поддерживают, что нельзя рассуждать о развитии, сидя в кабинетах. Нужно общаться с людьми. Подобный формат совещания я нахожу успешным: мы увидели, что жители Врангеля – инициативные и неравнодушные люди, готовые строить комфортную среду для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU