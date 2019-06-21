2019-06-21T02:41:17+03:00
Общество

Сильные ливни и грозы не оставляют Приморский край

О погоде в регионе на пятницу, 21 июня
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Плетнева Анна.Фото: Плетнева Анна.
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Погоду в Приморском крае в пятницу, 21 июня, определяют фронтальные раздела. На большей территории края сегодня снова дождливо. Синоптики прогнозируют сильный дождь и сильные ливни с вероятностью в сто процентов. В отдельных районах даже град и грозы. Воздух прогреется до 23 градусов тепла, а ветер возьмет направление с запада и северо-запада, при грозе усилится до порывистого. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице небо с самого утра будет затянуто облаками. С вероятностью в 60 процентов после обеда во Владивостоке пойдет дождь. Ветер из слабого перейдет в сильный, взяв направление с северо-запада. Температура воздуха до +20°C. Температура воды в Амурском заливе +16°C.

В Уссурийске тоже облачно, но синоптики обещают солнце. Во второй половине дня там тоже будет небольшой кратковременный дождь, да и северо-западный ветер только усилится. В целом в соседнем городе теплее - температура воздуха +20...+22°C. В Находке облака поочередно будут сменяться солнцем, но дождя синоптики так и не прогнозируют. Ветер возьмет направление с северо-запада, а воздух и вовсе прогреется до 23 градусов тепла. Температура воды в бухте Находка +13°C.

К слову, судя по многолетним наблюдениям метеорологов, обычно погода 21 июня во Владивостоке всегда была теплой. Температурный максимум в +30,6 °С регистрировался в 2003 году. Минимальная температура воздуха +7,2 °С отмечалась в 1945, 1977 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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