Хабаровчанин украл в Приморье леера, чтобы отгородиться от мира

СЕГОДНЯ 04:56 2019-06-21T04:56:39+03:00

За ущерб в 55 тысяч рублей грозит до двух лет колонии

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Полицейские задержали жителя Хабаровского края, подозреваемого в краже дорожных ограждений в Пожарском районе Приморья.

Злоумышленник похитил 11 оградительных лееров в районе станции Алчан, ущерб оценили в 55 тысяч рублей. В совершении этого страшного преступления заподозрили 41-летнего жителя города Бикин соседнего с нами региона.

Задержанный быстро во всем сознался и рассказал, что леера ему понадобились для того, чтобы построить из них забор на своем участке. Уголовное дело все же возбудили, за кражу хабаровчанину грозит до двух лет колонии. Арестовывать его не стали, но взяли подписку о том, что он никуда не уедет и будет себя хорошо вести.

ИСТОЧНИК KP.RU