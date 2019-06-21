2019-06-21T05:01:16+03:00
Общество

Памятник Хо Ши Мину откроют во Владивостоке 5 июля

Мемориал установят в сквере на Борисенко, где сейчас заканчиваются благоустройство
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

5 июля 2019 года во Владивостоке откроют памятник первому президенту Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мину. Мемориал установят в сквере на улице Борисенко, где сейчас заканчивают работы по благоустройству.

Вьетнамская диаспора не стала экономить на обустройстве памятника своему народному лидеру. Мраморный постамент, брусчатка из натурального камня, уложенная по особому узору - скульптура обещает стать украшением сквера.

По словам мэра Владивостока Олега Гуменюка, необходимо не просто подготовить площадку для установки памятника, а создать удобное и комфортное место отдыха для горожан и туристов.

Сейчас в сквере ведутся работы по благоустройству - рабочие выравнивают дорожки, ремонтируют подъездные пути и лестницы, устанавливают новые лавочки и урны. В сквере уже смонтировали 14 новых уличных фонарей. Сразу после установки самого монумента на газоны завезут новый грунт, посеют траву, а также высадят цветы и кустарники. Олег Гуменюк отметил, что все работы должны быть окончены к началу июля.

Остался довольным ходом работ в сквере и Генеральный консул Вьетнама во Владивостоке господин Нгуен Хоанг Вьет. Он отметил, что в церемонии открытия памятника Хо Ши Мину примут участие представители администрации города Хошимин, вьетнамского дипломатического ведомства, представители вьетнамской диаспоры и вьетнамские студенты, обучающиеся в вузах краевой столицы, а также представители МИД России, администраций Приморского края и Владивостока, ветераны ДВМП и автор скульптуры Петр Чегодаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автовладельцы получат выплаты в связи с инцидентом на теплосети
ГИБДД рассказала, сколько денег собрали в этом году с приморских водителей
Подать заявку на премию «Город-Порт» предлагают жителям Находки
Мемориальная доска в честь визита Ким Чен Ына появилась во Владивостоке
Во Владивостоке будущие спасатели отметили свой выпускной
Город засыпает: ремонтировать дороги во Владивостоке теперь будут ночью
Во Владивостоке после сильного пожара восстанавливают крышу дома по улице Крыгина
Приморские студенты с детьми теперь будут получать стипендию в 10 тысяч рублей
Творог и сметана с кишечной палочкой едва не попали на столы к приморцам
В Приморье построят новое казино к осени 2020 года
Хабаровчанин украл в Приморье леера, чтобы отгородиться от мира
Света нет даже на Шаморе: во Владивостоке массово отключают электроэнергию
Сильные ливни и грозы не оставляют Приморский край
Косаток и белух из приморской «китовой тюрьмы» везут в Охотское море в сопровождении 70 человек
Фонд «Восточный Порт» провел выездное совещание во Врангеле
Во Владивостоке демонтировали еще два торговых объекта за незаконную торговлю
21 тонну гильз задержали таможенники при попытке вывоза из Приморья
Состояние пострадавшего в жуткой аварии с внедорожником на сопке Холодильник остаётся крайне тяжелым
За перевозку пассажиров без лицензии - штрафы и конфискация
18 выпускников из Приморья набрали по ЕГЭ максимальный балл
Капитана приговорили к условному сроку за посаженный на мель десантный корабль во Владивостоке
Энергетики Приморских электрических сетей провели мероприятие для детей в рамках фестиваля #ВместеЯрче
Жильцам многоэтажки со сгоревшей крышей предложили поселиться в 39-й школе
Полиция проводит проверку по факту страшной аварии на сопке Холодильник во Владивостоке