Памятник Хо Ши Мину откроют во Владивостоке 5 июля

СЕГОДНЯ 05:25 2019-06-21T05:01:16+03:00

Мемориал установят в сквере на Борисенко, где сейчас заканчиваются благоустройство

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5 июля 2019 года во Владивостоке откроют памятник первому президенту Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мину. Мемориал установят в сквере на улице Борисенко, где сейчас заканчивают работы по благоустройству.

Вьетнамская диаспора не стала экономить на обустройстве памятника своему народному лидеру. Мраморный постамент, брусчатка из натурального камня, уложенная по особому узору - скульптура обещает стать украшением сквера.

По словам мэра Владивостока Олега Гуменюка, необходимо не просто подготовить площадку для установки памятника, а создать удобное и комфортное место отдыха для горожан и туристов.

Сейчас в сквере ведутся работы по благоустройству - рабочие выравнивают дорожки, ремонтируют подъездные пути и лестницы, устанавливают новые лавочки и урны. В сквере уже смонтировали 14 новых уличных фонарей. Сразу после установки самого монумента на газоны завезут новый грунт, посеют траву, а также высадят цветы и кустарники. Олег Гуменюк отметил, что все работы должны быть окончены к началу июля.

Остался довольным ходом работ в сквере и Генеральный консул Вьетнама во Владивостоке господин Нгуен Хоанг Вьет. Он отметил, что в церемонии открытия памятника Хо Ши Мину примут участие представители администрации города Хошимин, вьетнамского дипломатического ведомства, представители вьетнамской диаспоры и вьетнамские студенты, обучающиеся в вузах краевой столицы, а также представители МИД России, администраций Приморского края и Владивостока, ветераны ДВМП и автор скульптуры Петр Чегодаев.

ИСТОЧНИК KP.RU