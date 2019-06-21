2019-06-21T05:47:01+03:00
Общество

В Приморье построят новое казино к осени 2020 года

Гостинично-развлекательный комплекс с казино Imperial станет четвертым объектом на территории ИРК «Приморье»
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Приморье к осени 2020 года построят новый гостинично-развлекательный комплекс с казино Imperial. Стоимость объекта оценивается в более чем 250 миллионов долларов США.

Гостинично-развлекательный комплекс Imperial станет четверым объектом, который начнет свою работу на территории ИРК «Приморье» вместе с Tigre de Cristal, Naga Vladivostok и Шамбала. Как сообщил генеральный директор компании-инвестора «Даймонд Форчун» Александр Мишкитблит, Imperial - это уже существующий проект компании, ранее известный как Selena.

- Мы изменили концепцию и название комплекса, мы усовершенствовали проект. На наш взгляд “Империал” хорошо отражает в целом туристическую идею региона, бренд Приморского края и Владивостока - европейского города в Азии, богатого традициями и знаменитого культурным наследием России, - сообщил он.

«Империал» представляет собой гостиницу минимум на 360 номеров. Игровая площадь будет представлена казино на 50 столов и 300 игровых автоматов, включая общий игровой зал, зал повышенных ставок, VIP-зал. Ежегодно комплекс будет приносить не менее 100 миллионов рублей в бюджет Приморского края только от игорной деятельности.

Помимо этого в комплексе будут расположены ресторан авторской кухни, фуд-корт с русской, китайской, японской и итальянской кухнями, ночной клуб площадью более 1500 квадратных метров, SPA-зона площадью более 1000 кв. м. с 25-метровым бассейном и двумя VIP-зонами, торговые площади с магазинами брендов премиум-сегмента.

На первых этапах работы комплекс планирует ежегодно принимать более 300 тысяч посетителей. Срок сдачи первой очереди проекта запланирован уже на осень 2020 года, всего комплекса – на 2022 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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