2019-06-21T06:00:24+03:00
Общество

Творог и сметана с кишечной палочкой едва не попали на столы к приморцам

Производитель молочки из Партизанского района сам попросил проверить его продукцию
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Пыхалова Юлия.Фото: Пыхалова Юлия.
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Лаборатория Россельхознадзора выявила бактерии кишечной палочки в сметане и твороге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сам производитель продукции - из Партизанского района Приморского края. Он же, к слову, и обратился в лабораторию за исследованием. Специалисты не отказали и взяли пробы от партий молочных продуктов.

Исследования показали, что в сметане и твороге присутствуют бактерии кишечной палочки. Специалисты объяснили, что это является нарушением технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

Чаще всего в случае, если показатель превышен, это говорит о том, что в процессе изготовления продукции или во время хранения были нарушены правила, сроки или даже температурный режим. Употребление такой продукции не предвещает ничего хорошего - вызывает пищевое отравление.

После получения результатов специалисты доведут информацию до производителя, который, в свою очередь, должен будет остановить реализацию вредной продукции, а также повысить уровень производственного контроля при ее выпуске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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