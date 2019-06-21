Приморские студенты с детьми теперь будут получать стипендию в 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:19 2019-06-21T06:19:26+03:00

Уже с сентября 2019 года нововведения вступят в силу

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Специальную выплату предусмотрят для семей студентов в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Теперь студенты, имеющие детей и обучающиеся очно, будут получать стипендию в 10 тысяч рублей.

Об этом главе края Олегу Кожемяко доложили на заседании проектного комитета по реализации в регионе национального проекта «Демография». Показатели нацпроекта планируется достичь с помощью пяти региональных проектов.

- Это ключевой проект, который охватывает все меры поддержки семьи, людей старшего поколения, женщин в период декретного отпуска, мотивацию приморцев к здоровому образу жизни. Важно, чтобы к их реализации привлекались жители края, представители экспертных групп, - отметил губернатор Приморья.

Особое внимание глава региона сконцентрировал на поддержке молодых семей, в частности - студенческих семей. Врио вице-губернатора, директор департамента образования и науки Приморского края Наталья Бондаренко отметила, что первые наработки в этом направлении уже есть. С сентября 2019 года - с нового учебного года - студенты-очники, у которых есть дети до трех лет, будут получать дополнительную стипендию в размере 10 тысяч рублей. Планируется, что такое нововведение улучшит демографическую ситуацию в Приморском крае и повысит рождаемость среди молодой категории граждан.

СПРАВОЧНО

По всем вопросам, связанным с демографическими выплатами, необходимо обращаться в отделы приема Приморского центра социальной поддержки. Получить справочную информацию можно также в МФЦ по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU