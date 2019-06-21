Город засыпает: ремонтировать дороги во Владивостоке теперь будут ночью

СЕГОДНЯ 07:01 2019-06-21T07:01:01+03:00

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Асфальтировать дороги Владивостока будут по ночам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Соответствующее распоряжение дал глава дальневосточной столицы Олег Гуменюк, и теперь у подрядчиков новый распорядок рабочего дня.

Чтобы не мешать движению днем и не создавать заторов к уже имеющимся, глава Владивостока предложил перенести ремонтные роботы дорожных сетей города на ночное время. Днем он предложил максимально сосредоточить силы рабочих на облагораживании пешеходных зон, тротуаров и прочего. Снимать и укладывать асфальт на больших участках дорог подрядчики теперь будут ночью.

Идею поддержали и в ГИБДД, сообщив, что даже готовы обеспечить все необходимые меры безопасности в темное время суток. Уже сейчас ГАИ и специалисты из мэрии прорабатывают возможные временные ограничения движения на дорогах, следят за тем, чтобы подрядчики соблюдали требования безопасности для автолюбителей и пешеходов и выставляли соответствующие информационные баннеры и дорожные знаки. После ремонта трасс ГИБДД будет активно участвовать еще и в приемке работ.

К слову, в 2019 году работы по ремонту дорог во Владивостоке запланированы масштабные. На эти цели из местного, краевого и федерального бюджетов направлено два миллиарда рублей. Самый масштабный ремонт - реконструкция Некрасовского путепровода и появление объезда через Нефтеветку.

ИСТОЧНИК KP.RU