2019-06-21T07:43:48+03:00
Общество

Во Владивостоке будущие спасатели отметили свой выпускной

Дипломы им вручил глава Приморского края Олег Кожемяко [фото]
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба администрации Приморского края.Фото: пресс-служба администрации Приморского края.
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Олег Кожемяко вручил дипломы будущим спасателям. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. В пятницу, 21 июня, 47 воспитанников Дальневосточной пожарно-спасательной академии отметили свой выпускной.

Торжественное мероприятие проходило у мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ». Поздравить новоиспеченных спасателей прибыли представители администраций Приморья и Владивостока, ГУ МЧС России по Приморскому краю, ветераны, духовенство.

Для Дальневосточной пожарно-спасательной академии это всего лишь второй выпуск курсантов. В 2019 году из 47 выпускников 13 - девушки. 15 человек окончили ВУЗ с красным дипломом.

Фото: пресс-служба администрации Приморского края.

Фото: пресс-служба администрации Приморского края.

С этим знаменательным днем ребят поздравил глава Приморского края Олег Кожемяко. Он отметил, что профессия спасателя - одна из самых благородных.

- Вы первыми приходите на помощь. С честью и достоинством несите почетное звание спасателя. Где бы вы не служили, пусть всегда вас сопровождает боевое братство, взаимовыручка, - поздравил выпускников губернатор.

Фото: пресс-служба администрации Приморского края.

Фото: пресс-служба администрации Приморского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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