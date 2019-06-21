Мемориальная доска в честь визита Ким Чен Ына появилась во Владивостоке

СЕГОДНЯ 07:49 2019-06-21T07:49:39+03:00

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Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию увековечили во Владивостоке, установив мемориальную доску.

Табличку установили на территории загородного комплекса «Лесная заимка». Примечательно, что в 2002 году это место также посещал предыдущий северокорейский лидер Ким Чен Ир. Теперь здесь расположено сразу две мемориальных доски, свидетельствующих о визите двух лидеров КНДР.

Открытие памятной доски в честь Ким Чен Ына приурочили к 55-летию со дня начала работы его отца в аппарате ЦИК Трудовой Партии Кореи, генеральным секретарем которой он являлся на протяжении многих лет.

Приморье и Северная Корея и в дальнейшем будут сотрудничать в вопросах развития торговых связей, транспортной инфраструктуры, образования, здравоохранения и культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU