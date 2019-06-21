2019-06-21T07:49:39+03:00
Общество

Мемориальная доска в честь визита Ким Чен Ына появилась во Владивостоке

Табличку установили напротив мемориальной доски, установленной в честь визита предыдущего северокорейского лидера Ким Чен Ира
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Открытие мемориальной доски в честь визита Ким Чен Ына во Владивосток. Фото: primorsk.er.ru.Открытие мемориальной доски в честь визита Ким Чен Ына во Владивосток. Фото: primorsk.er.ru.
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Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию увековечили во Владивостоке, установив мемориальную доску.

Табличку установили на территории загородного комплекса «Лесная заимка». Примечательно, что в 2002 году это место также посещал предыдущий северокорейский лидер Ким Чен Ир. Теперь здесь расположено сразу две мемориальных доски, свидетельствующих о визите двух лидеров КНДР.

Открытие памятной доски в честь Ким Чен Ына приурочили к 55-летию со дня начала работы его отца в аппарате ЦИК Трудовой Партии Кореи, генеральным секретарем которой он являлся на протяжении многих лет.

Приморье и Северная Корея и в дальнейшем будут сотрудничать в вопросах развития торговых связей, транспортной инфраструктуры, образования, здравоохранения и культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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