Автовладельцы получат выплаты в связи с инцидентом на теплосети
Изменить размер текста:
Рано утром 20 июня на ул. Печорская прошел порыв трубопровода магистральной теплосети при проведении гидравлических испытаний. В результате инцидента повреждены нескольких легковых автомобилей, припаркованных на территории вблизи супермакета «Реми».
Специалисты энергокомпании перекрыли воду и оперативно приступили к ремонтным работам на теплосети.
Ответственность энергокомпании за ущерб третьим лицам застрахована, в связи с чем владельцы пострадавших автомобилей должны обратиться с заявлениями в СП «Приморские тепловые сети» по адресу: ул. Западная, 29.
ИСТОЧНИК KP.RU