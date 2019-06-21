Автовладельцы получат выплаты в связи с инцидентом на теплосети

СЕГОДНЯ 10:25 2019-06-21T10:25:57+03:00

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Рано утром 20 июня на ул. Печорская прошел порыв трубопровода магистральной теплосети при проведении гидравлических испытаний. В результате инцидента повреждены нескольких легковых автомобилей, припаркованных на территории вблизи супермакета «Реми».

Специалисты энергокомпании перекрыли воду и оперативно приступили к ремонтным работам на теплосети.

Ответственность энергокомпании за ущерб третьим лицам застрахована, в связи с чем владельцы пострадавших автомобилей должны обратиться с заявлениями в СП «Приморские тепловые сети» по адресу: ул. Западная, 29.

ИСТОЧНИК KP.RU