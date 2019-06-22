СЕГОДНЯ 03:00 2019-06-22T03:00:12+03:00

Погода во Владивостоке 22 июня 2019 года: днем до +21, возможен дождь Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Синоптики не исключают, что осадки выпадут почти на всей территории региона

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Сегодня, 22 июня, погоду в Приморском крае определяют фронтальные разделы. Синоптики сообщают, что в некоторых районах региона пройдут небольшие, местами умеренные дожди, а где-то и вовсе ожидаются ливни с грозами. Местами в крае туман, ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха +18…+23 градуса.

Во Владивостоке переменная облачность, в конце дня с 60-процентной вероятностью возможен небольшой дождь. Утром местами туман. Ветер юго-западный умеренный. Воздух прогреется до +19…+21 градус. Температура воды в Амурском заливе поднимется до отметки +16 градусов

В Уссурийске переменная облачность, вечером возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Столбик термометра поднимется до +21…+23 градусов.

В Находке переменная облачность, вечером небольшой кратковременный дождь, вероятность. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха будет в пределах +20...+22°C. Вода в бухте Находка прогреется до +14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU