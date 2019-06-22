Стоимость проезда в автобусах во Владивостоке не будет выше 30 рублей

СЕГОДНЯ 05:03 2019-06-22T05:03:33+03:00

23 рубля за проезд в общественном транспорте жители и гости Владивостока платят с января 2018 года Фото: vlc.ru

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Во Владивостоке обещают повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Напомним, что сейчас цена за одну поездку составляет 23 рубля. На сколько придется раскошелится после повышения стоимости проезда - пока неизвестно, однако мэр Владивостока Олег Гуменюк заверил: не больше 30 рублей.

Градоначальник отметил, что серьезного повышения стоимости проезда не будет, как бы того не хотели частные компании-перевозчики. Цена за билет в общественном транспорте увеличится на основании экономических расчетов.

- В администрации Владивостока идет планомерная работа по установлению тарифа. В этом процессе самое важное – учесть суммы затрат, которые несут перевозчики. Именно поэтому наши специалисты сейчас изучают предоставленные ими сведения. Плюс внимательно разбираемся с результатами исследования пассажиропотока, которые на днях нам представили специалисты. Только после этого объявим новую стоимость проезда. Еще раз подчеркну: она будет ниже 30 рублей, - сказал мэр Владивостока Олег Гуменюк в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье»

В пресс-службе администрации дальневосточной столицы отметили, что 23 рубля за проезд в общественном транспорте жители и гости Владивостока платят с января 2018 года. Тариф устанавливают специалисты управления финансов городской администрации.

Кстати, гибкого тарифа в общественном транспорте Владивостока не будет. Такая система оплаты проезда существует у ближайших соседей - в Хабаровске. До определенного времени цена билета одна, после - другая и более высокая.

ИСТОЧНИК KP.RU