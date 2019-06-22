Синоптики рассказали, когда во Владивостоке будет тепло

СЕГОДНЯ 07:02 2019-06-22T07:02:35+03:00

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Долгожданное лето придет во Владивосток на следующей неделе. Дело в том, что Приморье окажется в теплом секторе циклона, который будет смещаться над Хабаровским краем и Амурской областью. В связи с этим в регионе установится по-летнему жаркая погода.

Как отмечает портал «Примпогода», на следующей неделе в регионе преимущественно без осадков. Дожди ожидаются лишь на севере края, причем только в конце семидневки.

Температура воздуха в континентальной части Приморья, традиционно, будет на порядок выше, чем в прибрежных районах. На следующей неделе столбик термометра в материковых частях края перевалит отметку в +30 градусов, в населенных пунктах возле моря будет прохладней - +16…+24 градуса. Ночью воздух будет прогреваться до +10…+18 градусов.

Во Владивостоке на следующей неделе ожидается переменная облачность, существенных осадков синоптики не прогнозируют. Минимальные температуры будут в пределах +11…+14 градусов, максимально воздух прогреется до +16…+20 градусов. Во второй половине недели на территорию дальневосточной столицы проникнет юго-восточный ветер, который остудит город на 1-3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU