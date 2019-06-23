Погода в Приморье в воскресенье: тепло, но местами туман и грозы

СЕГОДНЯ 04:04 2019-06-23T04:04:17+03:00

Вода в Амурском заливе прогрелась до +16°C, но для купания еще рановато

Изменить размер текста: A A

Погода в Приморье в воскресенье, 23 июня, обещает быть переменчивой. Облачность будет чередоваться с прояснениями, а туманы с грозами, сообщает сайт «Примпогода». Температура в крае местами до +27°C.

Что касается Владивостока, то тут привычная переменная облачность, ветер юго-западный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +20...+22°C. Температура воды в Амурском заливе +16°C. Для комфортного купания еще рано, нужно дождаться повышения температуры хотя бы на два градуса.

В Уссурийске переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь, вероятность 60%. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +18...+20°C. Температура воды в бухте Находка +14°C.

ИСТОЧНИК KP.RU