Жители многоэтажки со сгоревшей крышей во Владивостоке отказались поселиться в школе

СЕГОДНЯ 06:06 2019-06-23T06:06:58+03:00

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Рабочие продолжают восстанавливать сгоревшую крышу пятиэтажки на улице Крыгина, 74. Обугленные балки уже убрали, но нужно полностью разобрать крышу вплоть до самых перекрытий, затем уложить новый утеплитель. Жильцам пострадавших квартир, многие из которых залило водой во время тушения, а потом и дождями, власти предложили разместиться в школе № 39, но никто этой возможностью не воспользовался.

На крыше совместно работают сотрудники управляющей компании, обслуживающей здание, и представители подрядной организации, которой поручено отремонтировать кровлю.

В доме по-прежнему нет электричества, в управляющей компании решили не рисковать. Как только здание достаточно просохнет и будут соблюдены все условия безопасности, подачу электроэнергии в квартиры восстановят.

Пожар в многоэтажке произошел 19 июня, вспыхнули вещи на пятом этаже в квартире, которая уже несколько лет стоит брошенная, без жильцов. В считанные минуты огонь перекинулся на крышу и полностью уничтожил кровлю, отремонтированную пять лет назад. Жильцы дома не пострадали, а вот квартиры прокоптились и промокли.

Отремонтировать крышу после пожара за бюджетные деньги распорядился глава Владивостока. Кстати, на следующий день после ЧП Олег Гуменюк рассказал о нем в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье».

ИСТОЧНИК KP.RU