2019-06-23T06:06:58+03:00
Общество

Жители многоэтажки со сгоревшей крышей во Владивостоке отказались поселиться в школе

Пострадавший от огня дом по-прежнему без кровли и электричества
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Ремонт крыши пострадавшей от пожара пятиэтажки. Фото: пресс-служба мэрии ВладивостокаРемонт крыши пострадавшей от пожара пятиэтажки. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока
Изменить размер текста:

Рабочие продолжают восстанавливать сгоревшую крышу пятиэтажки на улице Крыгина, 74. Обугленные балки уже убрали, но нужно полностью разобрать крышу вплоть до самых перекрытий, затем уложить новый утеплитель. Жильцам пострадавших квартир, многие из которых залило водой во время тушения, а потом и дождями, власти предложили разместиться в школе № 39, но никто этой возможностью не воспользовался.

На крыше совместно работают сотрудники управляющей компании, обслуживающей здание, и представители подрядной организации, которой поручено отремонтировать кровлю.

В доме по-прежнему нет электричества, в управляющей компании решили не рисковать. Как только здание достаточно просохнет и будут соблюдены все условия безопасности, подачу электроэнергии в квартиры восстановят.

Пожар в многоэтажке произошел 19 июня, вспыхнули вещи на пятом этаже в квартире, которая уже несколько лет стоит брошенная, без жильцов. В считанные минуты огонь перекинулся на крышу и полностью уничтожил кровлю, отремонтированную пять лет назад. Жильцы дома не пострадали, а вот квартиры прокоптились и промокли.

Отремонтировать крышу после пожара за бюджетные деньги распорядился глава Владивостока. Кстати, на следующий день после ЧП Олег Гуменюк рассказал о нем в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Около 100 человек эвакуировали из Дальневосточного окружного медицинского центра из-за пожара
Проспект красоты во Владивостоке перекрыли до вечера из-за велопарада
Погода в Приморье в воскресенье: тепло, но местами туман и грозы
Сотни тысяч кустов конопли уничтожили около села в Приморье
Задержан участник стрельбы возле кинотеатра во Владивостоке
Синоптики рассказали, когда во Владивостоке будет тепло
Полиция прокомментировала стрельбу на парковке кинотеатра во Владивостоке
Стоимость проезда в автобусах во Владивостоке не будет выше 30 рублей
Во Владивостоке вновь заработал тоннель имени Сталина
Погода во Владивостоке 22 июня 2019 года: днем до +21, возможен дождь
Главный синоптик края рассказал, когда на Приморье обрушатся тайфуны
Автовладельцы получат выплаты в связи с инцидентом на теплосети
ГИБДД рассказала, сколько денег собрали в этом году с приморских водителей
Подать заявку на премию «Город-Порт» предлагают жителям Находки
Мемориальная доска в честь визита Ким Чен Ына появилась во Владивостоке
Во Владивостоке будущие спасатели отметили свой выпускной