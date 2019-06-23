2019-06-23T06:36:42+03:00
Происшествия

Около 100 человек эвакуировали из Дальневосточного окружного медицинского центра из-за пожара

По сигналу тревоги на место пожара было направлено 33 человека и 11 единиц техники [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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Пожар в медицинском центре. Фото: ГУ МЧС по ПКПожар в медицинском центре. Фото: ГУ МЧС по ПК
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Пожарная сигнализация спасла сотрудников и посетителей «Дальневосточного окружного медицинского центра» во Владивостоке утром 23 июня, когда в подвале здания вспыхнуло хозяйственное помещение площадью 20 квадратных метров. Эвакуацию начали вовремя, всего из здания вывели 93 человека.

Сигнал о пожаре поступил на пульт в 10:17, спустя 7 минут в лечебное учреждение по проспекту 100-летия Владивостока, 161, прибыли первые расчеты, увидев дым из подвала.

Дым шел из подвала. Фото: ГУ МЧС по ПК

Дым шел из подвала. Фото: ГУ МЧС по ПК

В 11:08 пожар был локализован, а в 11:26 ликвидировано открытое горение. Сейчас ведется осмотр места происшествия и проветривание помещений.

Огнеборцы провели разведку и эвакуацию людей из здания. Фото: ГУ МЧС по ПК

Огнеборцы провели разведку и эвакуацию людей из здания. Фото: ГУ МЧС по ПК

Ранее в этот же день произошел еще один крупный пожар: в Уссурийске загорелся обувной склад на легендарном «китайском рынке», многие годы одевавшим половину Приморья. Пожар тушили несколько часов, пришлось задействовать даже пожарный поезд [фото, видео].

Всего из здания вывели 93 человека. Фото: ГУ МЧС по ПК

Всего из здания вывели 93 человека. Фото: ГУ МЧС по ПК

ИСТОЧНИК KP.RU

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