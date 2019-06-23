Один погиб и восемь травмировано в лобовом ДТП с пассажирским автобусом в Партизанске

СЕГОДНЯ 10:13 2019-06-23T12:00:32+03:00

Страшное ДТП в Приморье. Фото: ГУ МВД по ПК

Водитель иномарки пошел на обгон и не справился с управлением [фото, видео]

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Полиция проводит проверку по факту ДТП в Партизанске, где один человек погиб и восемь получили травмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/716151" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП с автобусом в Партизанске.

Видео: Дпс Контроль 125rus

Авария произошла днем 23 июня в районе Магистральной улицы, 5. Водитель «Тойоты Виста» пошел на обгон, но на встречной полосе совершил лобовое столкновение с пассажирским автобусом.

От иномарки мало что осталось. Фото: ГУ МВД по ПК

Автобус улетел в кювет. А «Виста» осталась на дороге, но восстановлению не подлежит. По всей видимость, спасателям пришлось разрезать кузов иномарки, чтобы спасти пассажиров.

22-летний водитель легковушки погиб на месте. 6 пассажиров автобуса и 2 пассажира «Висты» получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, скорая и МЧС. Фото: ГУ МВД по ПК

ИСТОЧНИК KP.RU