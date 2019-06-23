Один погиб и восемь травмировано в лобовом ДТП с пассажирским автобусом в Партизанске
Полиция проводит проверку по факту ДТП в Партизанске, где один человек погиб и восемь получили травмы.
Смертельное ДТП с автобусом в Партизанске.
Видео: Дпс Контроль 125rus
Авария произошла днем 23 июня в районе Магистральной улицы, 5. Водитель «Тойоты Виста» пошел на обгон, но на встречной полосе совершил лобовое столкновение с пассажирским автобусом.
От иномарки мало что осталось. Фото: ГУ МВД по ПК
Автобус улетел в кювет. А «Виста» осталась на дороге, но восстановлению не подлежит. По всей видимость, спасателям пришлось разрезать кузов иномарки, чтобы спасти пассажиров.
22-летний водитель легковушки погиб на месте. 6 пассажиров автобуса и 2 пассажира «Висты» получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы.
На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, скорая и МЧС. Фото: ГУ МВД по ПК
ИСТОЧНИК KP.RU