В Приморье пропал ребенок
Ушел из дома и не вернулся в Арсеньеве 14-летний Артур Хон
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В субботу, 22 июня, в городе Арсеньев ушел из дома Артур Хон 2005 года рождения, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ПРОО «ПримПоиск».
Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волос черный.
Был одет: джинсы синего цвета, футболка синего цвета, кроссовки синего цвета на шнурках.
Всех, кто может сообщить о местонахождении ребенка, просьба позвонить по номерам:
89149707538 - Екатерина
89940044146 - Ольга
ИСТОЧНИК KP.RU