В Приморье пропал ребенок

СЕГОДНЯ 11:51 2019-06-23T11:51:19+03:00

Ушел из дома и не вернулся в Арсеньеве 14-летний Артур Хон

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В субботу, 22 июня, в городе Арсеньев ушел из дома Артур Хон 2005 года рождения, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ПРОО «ПримПоиск».

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волос черный.

Был одет: джинсы синего цвета, футболка синего цвета, кроссовки синего цвета на шнурках.

Всех, кто может сообщить о местонахождении ребенка, просьба позвонить по номерам:

89149707538 - Екатерина

89940044146 - Ольга

ИСТОЧНИК KP.RU