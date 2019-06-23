Китайский рынок в Уссурийске тушили 12 часов
Площадь пожара составила 2200 квадратных метров [видео]
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Почти 12 часов понадобилось на то, чтобы потушить китайский вещевой рынок в Уссурийске. Общая площадь пожара, по уточненным данным, составила 2200 квадратных метров.
Сообщение о пожаре на обувном складе на Некрасова, 230а, поступило ранним утром 23 июня в 05.19. Лишь в 17.15 пожар полностью ликвидирован.
К счастью, пострадавших нет. При тушении было задействовано 20 единиц техники и 77 человек личного состава и даже пожарный поезд.
Китайский рынок горит в Уссурийске.
ИСТОЧНИК KP.RU