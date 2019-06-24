2019-06-24T02:32:49+03:00
Общество

В Приморье потеплеет до +30 градусов

О погоде в регионе на понедельник, 24 июня
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Плетнева Анна.Фото: Плетнева Анна.
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Приморский край в понедельник, 24 июля, окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. Синоптики прогнозируют в регионе дожди с вероятностью всего лишь в 40 процентов. Ветер возьмет направление с юга, а воздух прогреется до 30 градусов. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице в этот день небо местами будет затянуто облаками, утром возможна даже морось. Юго-восточный ветер после обеда усилится, а воздух прогреется всего лишь до 20 градусов, в пригороде - до 25. Температура воды в Амурском заливе +16°C.

В Уссурийске совсем без осадков, говорят метеорологи. Умеренный ветер возьмет направление с юго-запада, а максимальная температура воздуха в понедельник - 26 градусов тепла.

В Находке на небе местами облака, но осадков синоптики не обещают. Ветер южный и юго-западный умеренный. А вот температура воды в бухте Находка чуть ниже, чем в Амурском заливе - +14°C.

К слову, судя по многолетним наблюдениям синоптиков, погода во Владивостоке в этот день обычно была теплой. Максимальная температура воздуха +31,8 °С отмечалась в 2010 году. Минимальная температура воздуха в 1954 году составила +8,9 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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