В Приморье потеплеет до +30 градусов
Приморский край в понедельник, 24 июля, окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. Синоптики прогнозируют в регионе дожди с вероятностью всего лишь в 40 процентов. Ветер возьмет направление с юга, а воздух прогреется до 30 градусов. Об этом сообщает портал «Примпогода».
В дальневосточной столице в этот день небо местами будет затянуто облаками, утром возможна даже морось. Юго-восточный ветер после обеда усилится, а воздух прогреется всего лишь до 20 градусов, в пригороде - до 25. Температура воды в Амурском заливе +16°C.
В Уссурийске совсем без осадков, говорят метеорологи. Умеренный ветер возьмет направление с юго-запада, а максимальная температура воздуха в понедельник - 26 градусов тепла.
В Находке на небе местами облака, но осадков синоптики не обещают. Ветер южный и юго-западный умеренный. А вот температура воды в бухте Находка чуть ниже, чем в Амурском заливе - +14°C.
К слову, судя по многолетним наблюдениям синоптиков, погода во Владивостоке в этот день обычно была теплой. Максимальная температура воздуха +31,8 °С отмечалась в 2010 году. Минимальная температура воздуха в 1954 году составила +8,9 °С.
ИСТОЧНИК KP.RU