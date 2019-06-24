На этой неделе Владивосток ждут массовые отключения воды

СЕГОДНЯ 02:43 2019-06-24T02:43:01+03:00

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Часть Владивостока на этой неделе останется без холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал».

По данным ведомства, отключения начнутся уже в этот вторник, 25 июня. С 09:00 до 15:00 воду по причине ремонтных работы отключат в домах по следующим адресам:

100 лет Владивостока, 43-51.

Овчинникова, 14-18.

В этот же день, но только с 09:00 до 13:00 без воды останутся дома:

Александровича, 2, 2а, 2б, 4.

Таежная, 1-27.

В среду, 26 июня, от водоснабжения с 03:00 до 23:45 отключат дома по улицам:

Анучинская.

Апухтина.

Грушевая.

Короленко.

Куинджи.

Майкова.

Орбитальная.

Плещеева.

Сахарный ключ.

Шевченко.

Яблоневая. с/т «Лиман»,

«Спутник».

Понижение давления холодного водоснабжения:

Маковского, 169-207.

Успенского, 58.

В среду, 27 июня, без воды из-за ремонтных работы с 09:00 до 20:00 останутся дома по улицам:

Амурская, 55, 57, 82-90, 96.

Океанский проспект, 117-125, 133, 143, 149, 155, 157, 163, 165.

Острякова, 24, 26, 28, 47.

Мельниковская, 101, 103.

Понижение давления холодного водоснабжения:

Амурская.

Комсомольская.

Океанский проспект.

Садовая.

С 09:00 до 17:00 в этот же день воду отключат в домах:

Давыдова, 28-34.

Русская, 53, 53а, 53б, 53д.

ИСТОЧНИК KP.RU