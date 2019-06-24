2019-06-24T02:43:01+03:00
Общество

На этой неделе Владивосток ждут массовые отключения воды

Причина - ремонтные работы на участках
София МИХАЙЛОВА
Поделиться:
Фото: Ленц Мария.Фото: Ленц Мария.
Изменить размер текста:

Часть Владивостока на этой неделе останется без холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал».

По данным ведомства, отключения начнутся уже в этот вторник, 25 июня. С 09:00 до 15:00 воду по причине ремонтных работы отключат в домах по следующим адресам:

100 лет Владивостока, 43-51.

Овчинникова, 14-18.

В этот же день, но только с 09:00 до 13:00 без воды останутся дома:

Александровича, 2, 2а, 2б, 4.

Таежная, 1-27.

В среду, 26 июня, от водоснабжения с 03:00 до 23:45 отключат дома по улицам:

Анучинская.

Апухтина.

Грушевая.

Короленко.

Куинджи.

Майкова.

Орбитальная.

Плещеева.

Сахарный ключ.

Шевченко.

Яблоневая. с/т «Лиман»,

«Спутник».

Понижение давления холодного водоснабжения:

Маковского, 169-207.

Успенского, 58.

В среду, 27 июня, без воды из-за ремонтных работы с 09:00 до 20:00 останутся дома по улицам:

Амурская, 55, 57, 82-90, 96.

Океанский проспект, 117-125, 133, 143, 149, 155, 157, 163, 165.

Острякова, 24, 26, 28, 47.

Мельниковская, 101, 103.

Понижение давления холодного водоснабжения:

Амурская.

Комсомольская.

Океанский проспект.

Садовая.

С 09:00 до 17:00 в этот же день воду отключат в домах:

Давыдова, 28-34.

Русская, 53, 53а, 53б, 53д.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приморские команды завоевали шесть медалей на Всероссийской Олимпиаде по Робототехнике
Во Владивостоке благоустроят форт Поспелова, чтобы презентовать его гостям ВЭФ
Четыре междугородных автобусных рейса отменили во Владивостоке в понедельник, 24 июня
Часть Владивостока останется без света в понедельник, 24 июня
Осталось надеяться на государство: пайщики долгостроя на Русском ждут финансирования
В Приморье потеплеет до +30 градусов
Китайский рынок в Уссурийске тушили 12 часов
В Приморье пропал ребенок
Девушка решила позагорать топлес и прославилась в соцсетях
Один погиб и восемь травмировано в лобовом ДТП с пассажирским автобусом в Партизанске
Около 100 человек эвакуировали из Дальневосточного окружного медицинского центра из-за пожара
Жители многоэтажки со сгоревшей крышей во Владивостоке отказались поселиться в школе
Проспект красоты во Владивостоке перекрыли до вечера из-за велопарада
Погода в Приморье в воскресенье: тепло, но местами туман и грозы
Сотни тысяч кустов конопли уничтожили около села в Приморье
Задержан участник стрельбы возле кинотеатра во Владивостоке
Синоптики рассказали, когда во Владивостоке будет тепло
Полиция прокомментировала стрельбу на парковке кинотеатра во Владивостоке
Стоимость проезда в автобусах во Владивостоке не будет выше 30 рублей
Во Владивостоке вновь заработал тоннель имени Сталина
Погода во Владивостоке 22 июня 2019 года: днем до +21, возможен дождь
Главный синоптик края рассказал, когда на Приморье обрушатся тайфуны
Автовладельцы получат выплаты в связи с инцидентом на теплосети
ГИБДД рассказала, сколько денег собрали в этом году с приморских водителей
Подать заявку на премию «Город-Порт» предлагают жителям Находки
Мемориальная доска в честь визита Ким Чен Ына появилась во Владивостоке
Во Владивостоке будущие спасатели отметили свой выпускной