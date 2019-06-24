На этой неделе Владивосток ждут массовые отключения воды
Часть Владивостока на этой неделе останется без холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал».
По данным ведомства, отключения начнутся уже в этот вторник, 25 июня. С 09:00 до 15:00 воду по причине ремонтных работы отключат в домах по следующим адресам:
100 лет Владивостока, 43-51.
Овчинникова, 14-18.
В этот же день, но только с 09:00 до 13:00 без воды останутся дома:
Александровича, 2, 2а, 2б, 4.
Таежная, 1-27.
В среду, 26 июня, от водоснабжения с 03:00 до 23:45 отключат дома по улицам:
Анучинская.
Апухтина.
Грушевая.
Короленко.
Куинджи.
Майкова.
Орбитальная.
Плещеева.
Сахарный ключ.
Шевченко.
Яблоневая. с/т «Лиман»,
«Спутник».
Понижение давления холодного водоснабжения:
Маковского, 169-207.
Успенского, 58.
В среду, 27 июня, без воды из-за ремонтных работы с 09:00 до 20:00 останутся дома по улицам:
Амурская, 55, 57, 82-90, 96.
Океанский проспект, 117-125, 133, 143, 149, 155, 157, 163, 165.
Острякова, 24, 26, 28, 47.
Мельниковская, 101, 103.
Понижение давления холодного водоснабжения:
Амурская.
Комсомольская.
Океанский проспект.
Садовая.
С 09:00 до 17:00 в этот же день воду отключат в домах:
Давыдова, 28-34.
Русская, 53, 53а, 53б, 53д.
ИСТОЧНИК KP.RU