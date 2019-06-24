Осталось надеяться на государство: пайщики долгостроя на Русском ждут финансирования

СЕГОДНЯ 02:46 2019-06-24T02:46:40+03:00

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18 июня во Владивостоке состоялось очередное собрание членов правления ЖСК «Остров», вынужденных отстаивать свое законное право на жилье на острове Русский. Известная и скандальная стройка, затянувшаяся на годы, вскоре может подойти к логическому завершению. Однако без вмешательства правительственной организации и финансирования, мечта научной элиты Дальнего Востока, грозит остаться лишь мечтой.

– Мы устали кричать о своей проблеме и обивать пороги всевозможных инстанций, – заявляют представители жилищно-строительного кооператива «Остров», созданного в 2012 году из числа преподавателей ДВФУ и сотрудников ДВО РАН.

Обстановка на собрании оказалась, мягко говоря, напряжённой. Члены правления настороженно отнеслись даже к присутствую журналиста «Комсомолки», решившего помочь разобраться в сложившейся ситуации. Люди, столкнувшиеся с недобросовестным исполнением профессиональных обязанностей застройщиками, теперь вынуждены перестраховываться. Их можно понять: своё жильё, в которое преподаватели и ученые вложились, они ждут до сих пор. На протяжении этого времени пришлось сменить уже несколько подрядчиков, однако от этого темпы работ отнюдь не ускорились. Освоение 40 гектаров земли, безвозмездно выделенных для создания уникального поселка, госкомпанией ДОМ.РФ, началось с целой череды проблем, решить которые пайщикам и кооперативу самостоятельно, просто не под силу.

«КП»-Владивосток» подробно писало о многострадальной стройке на Русском, сроки окончания которой до сих пор не известны. На данный момент для завершения грандиозного проекта пайщикам не хватает средств. ЖСК «Остров» отчитался о переводе 70% от стоимости контракта «Аркаде», которую выбрали для продолжения строительства вслед за первым подрядчиком, также сорвавшим контракт. Будущие жильцы райского местечка, а ныне острова невезения уверяют, что деньги ушли в никуда, за время работ ни один дом не был введен в эксплуатацию. Что именно послужило причиной этого – неточности в проектной документации, несостоятельность самого подрядчика или вовсе хищение –теперь предстоит выяснять компетентным органам.

Корреспонденту «КП» удалось пообщаться с будущими жильцами поселка, люди уверяют, что при пересмотре проектной сметы, сумма пая может увеличиться вдвое. При этом представители науки, оказавшиеся заложниками ситуации, попросту не потянут такую ношу. Многие из них и так вынуждены платить ипотечные взносы за еще недостроенные дома.

– Надежда умирает последней, – отшучиваются пайщики. А главной их надеждой на данный момент является помощь правительства и софинансирование от ДОМ.РФ.

Как рассказал, председатель правления ЖСК «Остров» Иван Нагорный, в январе на совещании в ДОМ.РФ принято решение о поиске более ответственного застройщика. В апреле объявлено об одностороннем расторжении контракта с «Аркадой» на строительство домов. Новым подрядчиком стал «РК Строй», уже известный по спасению скандальных долгостроев. С ним уже заключен договор на работу по объектам, к которым предшественник не успел приступить – 40 домов. В настоящее время готовится проектная документация для государственной экспертизы, которая, скорее всего, будет проведена в конце лета. Параллельно готовится договор на 232 дома, за которые был ответственен предыдущий подрядчик, их планируют достроить с помощью «РК Строй», не теряя летние благоприятные месяцы. Однако для проведения работ опять же необходимы деньги.

На прошлой неделе компании «Аркада» было направлено письменное уведомление о необходимости возведения инженерных сетей, а также строительстве подъездных путей. Однако пайщики уверены, что письмо вновь не принесет результата.

По словам председателя правления кооператива, новый подрядчик взялся застройку ударными темпами. В ближайшее время будут заключены договоры на кладку и возведение сетей.

Правление ЖСК «Остров» на прошлой неделе обратилось к Юрию Трутневу, с описанием ситуации и просьбой помочь в ее разрешении. Людям остается надеяться на помощь полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и финансирование от единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Не смотря на кажущееся недоверие, у участников кооператива к концу мероприятия сложилось стойкое впечатление, что их не бросили и скоро все закончится – Правительство и ДОМ.РФ держат под контролем ситуацию, вышел новый надежный генподрядчик, известный своими решениями проблемных объектов. Да, остаются еще пара-тройка человек из 350 участников, кто видит во всем происходящем только плохое, но на общее настроение это не влияет – люди начинают готовиться к скорому окончанию стройки своих долгожданных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU